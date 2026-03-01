Donald Trump revela cuánto tiempo durará la ofensiva militar contra Irán

Una persona permanece cerca de una hoguera mientras manifestantes se enfrentan con las fuerzas de seguridad iraquíes al intentar acercarse a un puente que conduce a la Zona Verde, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos, en Bagdad, el 1 de marzo de 2026, la mañana después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán.

Palm Beach, Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump dijo este domingo que prevé operaciones militares durante las próximas cuatro semanas contra Irán, después de que ataques llevados a cabo junto al ejército israelí hayan diezmado la capacidad de defensa de la república islámica.

“Calculamos que serán unas cuatro semanas” de ataques, declaró Trump al periódico británico Daily Mail. “Es un país grande, llevará cuatro semanas, o menos”, añadió.

El ejército estadounidense anunció el domingo que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución iraníes, en el segundo día de la guerra con la que busca derrocar el régimen teocrático de Teherán.

“La IRGC (Cuerpo de la Guardia Revolucionaría Islámica de Irán) ya no tiene un cuartel general”, dijo el comando central estadounidense para el Oriente Medio (CENTCOM) en un comunicado.

“El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mató a más de 1.000 estadounidenses en los últimos 47 años. Ayer, un ataque estadounidense a gran escala le cortó la cabeza a la serpiente”, afirmó el CENTCOM.