Mapa de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos: vea dónde han ocurrido los principales ataques desde el 28 de febrero

Estos son los principales lugares afectados por los ataques y contraataques en la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán desde el 28 de febrero.

España. La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desencadenado una rápida escalada militar en Oriente Próximo, con ataques a gran escala sobre objetivos estratégicos iraníes y una contundente respuesta de Teherán contra Israel y bases estadounidenses en la región.

En los últimos días, Estados Unidos e Israel han golpeado complejos considerados sensibles en Irán, incluidos cuarteles de la Inteligencia y centros vinculados a la Guardia Revolucionaria, y aseguran haber destruido varias instalaciones de mando y defensa iraníes.

El siguiente mapa muestra los principales lugares afectados por los ataques y contraataques desde el 28 de febrero, incluidos complejos militares iraníes, infraestructuras estratégicas en Israel y bases estadounidenses en el Golfo.

Los datos proceden principalmente de los reportes diarios del Institute for the Study of War (ISW), un centro de análisis que publica informes y evaluaciones sobre conflictos armados y asuntos de seguridad internacional. (Europa Press/Europa Press)

La actual escalada se originó el sábado con ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán que acabaron con la vida del ayatolá Alí Jamenei. En respuesta, Teherán ha lanzado una ofensiva masiva de misiles y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en la región del Golfo, sumiendo a Oriente Próximo en un pulso militar sin precedentes.

Los ataques iraníes han tenido como objetivo tanto territorio israelí como instalaciones y posiciones vinculadas a Estados Unidos en varios países de la región, entre ellos Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, además de la Embajada estadounidense en Riad, en Arabia Saudí. Chipre también ha denunciado daños limitados en una base británica tras el impacto de un dron de fabricación iraní.

Por otro lado, los ataques transfronterizos entre Israel y Hezbolá han abierto un frente paralelo en la frontera entre Israel y Líbano, donde en los últimos días se han registrado intercambios de fuego y bombardeos tras el lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés hacia Israel tras el asesinato de Jamenei.