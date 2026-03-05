El Mundo

Mapa de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos: vea dónde han ocurrido los principales ataques desde el 28 de febrero

Los bombardeos y contraataques han alcanzado instalaciones militares, bases y ciudades en varios países de la región. Conozca los puntos clave del conflicto.

Por Europa Press
Estos son los principales lugares afectados por los ataques y contraataques en la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán desde el 28 de febrero.
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

