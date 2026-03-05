España enviará la fragata ‘Cristóbal Colón’, el buque más avanzado de su Armada, ante la tensión con Irán: qué es y cómo opera

España. La fragata ‘Cristóbal Colón’ (F-105) es uno de los buques de guerra más avanzados de la Armada Española y volvió a la actualidad después de que el Ministerio de Defensa de España anunciara su despliegue hacia el Mediterráneo en el contexto de la escalada de tensión tras los ataques de Irán contra objetivos en Oriente Medio.

Según informó Defensa, la fragata se incorporó el 3 de marzo al grupo naval del portaaviones francés Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. El conjunto naval se dirige ahora hacia el Mediterráneo y está previsto que alcance las costas de Creta alrededor del 10 de marzo.

El envío de este buque ha situado de nuevo en el foco informativo a la ‘Cristóbal Colón’, considerada la fragata tecnológicamente más avanzada de la Armada, lo que plantea una pregunta básica para muchos lectores: ¿qué es exactamente una fragata y qué características tiene este barco de guerra?

Qué es una fragata

Una fragata es un buque de guerra diseñado para proteger flotas y defenderse de amenazas aéreas, submarinas y de superficie.

En la actualidad, las fragatas modernas son barcos altamente tecnológicos que combinan sistemas de radar, misiles, sensores y helicópteros embarcados, lo que les permite participar en operaciones militares internacionales, misiones de seguridad marítima o tareas de vigilancia y disuasión.

Dentro de la Armada española, la ‘Cristóbal Colón’ pertenece a la clase F-100 o clase Álvaro de Bazán, una serie de fragatas diseñadas para ofrecer una gran capacidad de defensa aérea y operar junto a fuerzas navales aliadas.

La ‘Cristóbal Colón’, La fragata F-105

La ‘Cristóbal Colón’ (F-105) es la quinta fragata de la clase Álvaro de Bazán. Este tipo de buques destaca por incorporar el sistema de combate AEGIS y el radar multifunción SPY-1D(V), dos de las tecnologías más avanzadas para la detección y defensa frente a amenazas aéreas.

Gracias a estos sistemas, el buque puede vigilar amplias zonas del espacio aéreo y coordinar la defensa de otras unidades navales, lo que lo convierte en un elemento clave en operaciones internacionales.

La fragata cuenta además con una dotación de 205 militares, hombres y mujeres altamente especializados que se encargan de operar y mantener todos los sistemas del buque.

Principales características del buque

Entre las principales características técnicas de la ‘Cristóbal Colón’ destacan:

Desplazamiento: 6.391 toneladas

Eslora: 146,7 metros

Manga: 18,6 metros

Calado: 7,4 metros

Velocidad máxima: 28 nudos

Autonomía: unas 4.500 millas náuticas a 18 nudos

El sistema de propulsión combina turbinas de gas y motores diésel, lo que permite al buque adaptarse a distintos tipos de navegación y misiones.

Sistemas, armamento y capacidades

La fragata está equipada con una amplia variedad de sensores, radares y sistemas de combate que le permiten actuar en diferentes escenarios operativos.

Entre ellos se encuentran el sistema de combate AEGIS, radares de vigilancia y navegación, sonar para la detección de submarinos y sistemas de comunicaciones militares avanzados.

En cuanto al armamento, el buque dispone de misiles Harpoon, misiles antiaéreos lanzados desde un sistema vertical de 48 celdas, un cañón naval de 5 pulgadas, ametralladoras, torpedos y un helicóptero SH-60B Seahawk, que amplía sus capacidades de vigilancia y combate.

Dónde está su base y en qué operaciones ha participado

La ‘Cristóbal Colón’ tiene su base en el Arsenal Militar de Ferrol, en Galicia, donde se encuentra integrada en la 31ª Escuadrilla de Superficie junto a otras fragatas de su clase.

Desde su entrada en servicio en 2012, el buque ha participado en diversas misiones nacionales e internacionales, incluidas operaciones de la OTAN y ejercicios navales de gran escala.

Entre ellas destaca su participación en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2, donde incluso ha actuado como buque de mando durante despliegues en el Mediterráneo y el mar Negro.

Escenarios en los que puede operar

Las características tecnológicas de la fragata ‘Cristóbal Colón’ le permiten operar en escenarios muy diversos, desde operaciones de defensa y disuasión hasta misiones de seguridad marítima o apoyo humanitario.

Por ello, la Armada considera este buque una unidad altamente operativa y estratégica para la defensa de España y la participación en misiones internacionales, como el despliegue anunciado recientemente en el Mediterráneo.