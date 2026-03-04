El Mundo

Submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra de Irán en el océano Índico

Casi 150 marineros siguen desaparecidos tras ataque con torpedo cerca del sur de Sri Lanka. Lea lo que dice el Pentágono.

Por AFP
Trabajadores de la salud trasladan los cuerpos de marineros iraníes que murieron en un ataque con torpedo de Estados Unidos contra la fragata IRIS Dena, frente a la costa sur de Sri Lanka, en la morgue del hospital Karapitiya en Galle.
Trabajadores de la salud trasladan los cuerpos de marineros iraníes que murieron en un ataque con torpedo de Estados Unidos contra la fragata IRIS Dena, frente a la costa sur de Sri Lanka, en la morgue del hospital Karapitiya en Galle. (ISHARA S. KODIKARA/AFP)







Sri LankaIránEstados UnidosPete HegsethConflicto en IránIsrael
