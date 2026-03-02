El Mundo

Jefe del Pentágono describe ataque a Irán como ‘guerra’ y no descarta tropas en el terreno

“Nosotros fijamos los términos de esta guerra de principio a fin”, afirma Pete Hegseth, quien da plazo estimado de duración del combate.

Por AFP
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, ofrece una conferencia en el Pentágono tras los ataques estadounidenses contra Irán, en un conflicto que se extendió a Líbano e Israel y se intensificó tras la muerte del líder supremo Ayatollah Ali Khamenei.
PentágonoIránIsraelEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

