¿Cuánto durará la ofensiva militar contra Irán? Esto dice Donald Trump

Humo sobre Teherán tras los bombardeos del 1 de marzo de 2026 en el marco de la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este domingo 1 de marzo que la ofensiva militar contra Irán iniciada este sábado junto con Israel podría durar “más o menos” cuatro semanas.

Así lo precisó en una entrevista con el diario británico Daily Mail, donde señaló que desde el principio han contemplado ese periodo de tiempo. “Calculamos que durará más o menos cuatro semanas. Es un país grande y, por intensa que sea la operación, durará alrededor de cuatro semanas... o incluso menos, puntualizó.

En otra conversación con el New York Times también precisó que Estados Unidos estaba preparado para que la operación durara de “cuatro o cinco semanas”. Sobre el futuro del país, y en particular sobre quién lo dirigirá, Trump afirmó en la corta entrevista con el mismo diario que tiene “tres buenos” candidatos para dirigir Irán.

“Tengo tres buenas opciones”, dijo cuando le preguntaron a quién desearía ver dirigiendo el país. “No los revelaré por el momento. Terminemos primero el trabajo”, apuntó.

Este mismo domingo, en otro diálogo con la cadena estadounidense CNBC, el líder republicano había señalado que la operación, bautizada como “Furia Épica”, va más rápido de lo previsto.

Asegura que todo el mando militar de Irán ‘ha desaparecido’

Por su parte, en la conversación con el Daily Mail, el mandatario reiteró que la operación en Irán se está desarrollando sin sorpresas, aunque mejor de lo esperado.

Al respecto, precisó que en los bombardeos del 1 de marzo se mató al líder supremo iraní, Alí Jameneí, y según dijo Trump a ese rotativo a “unos 48” integrantes de su cúpula.

Ali Jamenei y otros altos mandos de Irán mueren en ataques de EEUU e Israel

“Creo que va según lo planeado, más allá de que eliminamos a todos sus líderes, muchísimo más de lo que pensábamos”, expresó. En un video publicado en su red social Truth Social, el jefe de Estado también declaró que “todo” el mando militar de Irán “ha desaparecido” y muchos de ellos “quieren rendirse para proteger sus vidas”: “Quieren inmunidad”.

En el mensaje, Trump adelantó que las operaciones continúan “con toda su fuerza” y así lo harán “hasta que se alcancen todos los objetivos”, por lo que instó a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará “una muerte segura”.

“Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable”, declaró en redes sociales, defendiendo estas acciones como “necesarias” para garantizar la seguridad de los estadounidenses.

“Durante casi 50 años, estos malvados extremistas han estado atacando a EE.UU. mientras coreaban el lema ‘Muerte a Estados Unidos’ o ‘Muerte a Israel’, o ambos”, señaló, confirmando, por lo pronto, que en los ataques iraníes de represalia han fallecido tres militares estadounidenses.

“Lamentablemente, es probable que haya más antes de que esto termine”, dijo Trump en el video publicado en su plataforma Truth Social y en respuesta a la noticia de las bajas afirmó: “Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas que han declarado la guerra, básicamente, a la civilización”.

Policías pasan junto a un vehículo blindado en llamas incendiado por manifestantes musulmanes chiíes frente al consulado de Estados Unidos en Karachi el 1 de marzo de 2026, tras la muerte del líder supremo iraní. (STR/AFP)

Se debe destacar que el mandatario norteamericano no se ha dirigido directamente a la nación desde el inicio de la guerra contra Irán el sábado, además de que tampoco ha aparecido en público, ni otros altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Sus declaraciones hasta el momento han sido dos mensajes de vídeo publicados en sus redes, un mensaje escrito donde anunció la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y entrevistas telefónicas a varios medios.

En una de estas conversaciones, con el NBC News, Trump además declaró que prevé “que haya víctimas” entre sus soldados después de que el ejército anunciara tres bajas en sus filas, pero aseguró que “al final será muy beneficioso para el mundo”.

La agencia internacional AFP precisó que se espera que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, brinde una conferencia de prensa el lunes a las 1 p. m. (hora local), la cual será la primera de un dirigente estadounidense desde el inicio del conflicto.

Israel y Arabia Saudí presionaron a Trump para atacar a Irán, según The Washington Post

The Washinton Post indicó en un reportaje que la decisión del presidente de Estados Unidos de lanzar una operación contra Irán se produjo después de semanas de presión por parte de Israel y Arabia Saudí.

Cuatro personas familiarizadas con el asunto explicaron al medio el sábado que los líderes de estos países, aliados de Estados Unidos en la región, conversaron con Trump en múltiples ocasiones para que diera luz verde al ataque.

Según explican, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman mantuvo varias conversaciones privadas con Trump en este último mes para forzar un ataque estadounidense en el país persa.

A diferencia del saudí, que en público respaldaba una solución diplomática, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, siempre defendió un ataque contra Irán por considerarlo un enemigo para su país.

Las fuentes aseguraron que el esfuerzo de ambos líderes ayudó a que Trump acabara por ordenar la campaña aérea contra Irán, bautizada por el Pentágono como operación Furia Épica, que ha acabado con la vida de Jameneí.

El Post explica que los servicios de inteligencia estadounidenses consideraban poco probable que las fuerzas iraníes supusieran una amenaza inmediata para el país en la próxima década.