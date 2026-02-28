El Mundo

Netanyahu dice que Israel y Estados Unidos lanzaron ataque para ‘eliminar la amenaza existencial’ de Irán

Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado ataques contra diversas posiciones en Irán, que respondió con ataques a bases militares en toda la región.

Por AFP
Una imagen tomada de la televisión estatal iraní y emitida el 28 de febrero de 2026 muestra lo que, según esa fuente, es el lugar de mortales ataques de Estados Unidos y Israel que alcanzaron una escuela primaria de niñas en Minab.
Una imagen tomada de la televisión estatal iraní y emitida el 28 de febrero de 2026 muestra lo que, según esa fuente, es el lugar de mortales ataques de Estados Unidos y Israel que alcanzaron una escuela primaria de niñas en Minab. (ALEX MITA/AFP)







