Netanyahu dice que Israel y Estados Unidos lanzaron ataque para ‘eliminar la amenaza existencial’ de Irán

Una imagen tomada de la televisión estatal iraní y emitida el 28 de febrero de 2026 muestra lo que, según esa fuente, es el lugar de mortales ataques de Estados Unidos y Israel que alcanzaron una escuela primaria de niñas en Minab.

Jerusalén, Indefinido. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este sábado que Israel y Estados Unidos habían atacado a Irán para “eliminar la amenaza existencial” que representa la república islámica.

“Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel: hace instantes Israel y Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán”, afirmó Netanyahu en un mensaje en video.

Irán respondió a los ataques con misiles dirigidos a bases militares a lo largo de toda la región.

Un video tomado de imágenes difundidas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificado por equipos de AFPTV en París muestra el momento de un ataque contra una base de Estados Unidos en Baréin. (-/AFP)

De acuerdo con el primer ministro, la “acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”.

“Ha llegado el momento de que todo el pueblo de Irán se deshaga del yugo de la tiranía y haga realidad un Irán libre y amante de la paz”, agregó.

El dirigente israelí también aseguró que “no debe permitirse que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitirían amenazar a toda la humanidad”.

Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado ataques contra diversas posiciones en Irán.

Ambos países habían acusado a la república islámica de buscar hacerse con el arma nuclear, un objetivo negado repetidamente desde Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su gobierno habría iniciado ataques “de gran envergadura” contra Irán.

En un mensaje en video, el mandatario afirmó que el objetivo es “reducir a nada” la marina iraní y “eliminar amenazas inminentes” causadas por Irán.