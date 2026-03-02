Economía

Guerra en Irán amenaza el petróleo y el comercio mundial. Vea qué sectores son los más afectados

El conflicto en Irán paraliza el estrecho de Ormuz, afectando el 33% de los fertilizantes mundiales y obligando a las navieras a rodear África

EscucharEscuchar
Por AFP
Gran buque de transporte y vista de puerto. Vista aérea de la terminal de contenedores con grúa de carga.
El conflicto en Irán paraliza el estrecho de Ormuz, obligando a las navieras a rodear África. Foto: ( - /iStok)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GuerraIránComercioPetróleoEstados UnidosIsrael
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.