Alerta marítima: Irán afirma que el estrecho de Ormuz está ‘inseguro’ y ‘de facto cerrado’

Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron el cierre de facto del estrecho de Ormuz tras advertir sobre riesgos de seguridad por ataques de Estados Unidos e Israel.

Teherán, Irán. Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que el estrecho de Ormuz, vital para el transporte mundial, no es seguro debido a los ataques de Israel y de Estados Unidos y que fue cerrado a los barcos este sábado, informaron medios locales.

“Los Guardianes de la Revolución advirtieron a varios barcos de la inseguridad en torno al estrecho debido a la agresión militar de Estados Unidos e Israel y a la respuesta de Irán, y que no es seguro pasar por el estrecho en este momento”, indicó la agencia de prensa Tasnim.

“Con el cese del paso de los barcos y petroleros por el estrecho de Ormuz, el estrecho quedó de facto cerrado”, agregó.

La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, Aspides, confirmó a la AFP esta información. Según el teniente coronel Sócrates Ravanos, los buques recibieron mensajes de radio de alta frecuencia en los que el ejército ideológico de Irán afirma que “ningún barco tiene permitido pasar por el estrecho de Ormuz”.

En desarrollo.