Alerta marítima: Irán afirma que el estrecho de Ormuz está ‘inseguro’ y ‘de facto cerrado’

Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron el cierre de facto del estrecho de Ormuz tras advertir sobre riesgos de seguridad por ataques de Estados Unidos e Israel

Por AFP
El estrecho de Ormuz se encuentra entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, y por el pasa uno de cada cuatro barriles de petróleo en el mundo.
Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron el cierre de facto del estrecho de Ormuz tras advertir sobre riesgos de seguridad por ataques de Estados Unidos e Israel. (-/AFP)







