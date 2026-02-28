El Mundo

Estados Unidos pide a barcos comerciales evitar rutas en Oriente Medio ante aumento de tensiones

Washington insta a buques comerciales a abandonar el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz tras los ataques contra Irán. El 20% del petróleo mundial está en riesgo

EscucharEscuchar
Por AFP
Esta fotografía distribuida por Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) a través de su sitio oficial Sepanews, difundida el 17 de febrero de 2026, muestra embarcaciones maniobrando alrededor de un buque petrolero durante un ejercicio militar realizado por miembros del IRGC y de la marina en el estrecho de Ormuz.
Washington insta a buques comerciales a abandonar el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz tras los ataques contra Irán. El 20% del petróleo mundial está en riesgo. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GuerraIránEstados UnidosOriente Medio
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.