El Mundo

El mundo reacciona a la muerte de Alí Jamenei: de la ‘justicia’ de Trump a las amenazas de Irán

Tras la muerte del líder supremo de Irán en una operación militar, líderes mundiales reaccionan con fuertes cruces de palabras. Trump celebra ‘justicia’ y Teherán jura venganza

EscucharEscuchar
Por AFP
Tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei, este sábado, en una operación militar estadounidense-israelí, líderes de todo el mundo reaccionaron con fuertes cruces de palabras. (AP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alí JameneiIránEstados UnidosIsrael
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.