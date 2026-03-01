El mundo reacciona a la muerte de Alí Jamenei: de la ‘justicia’ de Trump a las amenazas de Irán

Tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei, este sábado, en una operación militar estadounidense-israelí, líderes de todo el mundo reaccionaron con fuertes cruces de palabras.

París, Francia. Irán confirmó este domingo la muerte de Alí Jamenei, abatido en la operación estadounidense-israelí lanzada el sábado. Estas son las principales reacciones internacionales.

Irán

Vengar al guía supremo es un “deber y derecho legítimo” para la república islámica, afirmó el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

La muerte de Jamenei constituye una “declaración de guerra contra los musulmanes y, en particular, contra los chiitas, en todo el mundo”, sostuvo en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Estados Unidos

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei”, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump.

Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó a los iraníes a “derrocar al régimen” tras la muerte de Jamenei, a quien calificó de “tirano cruel”.

Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, transmitió a Irán sus “más sinceras condolencias” por el “asesinato” de Jamenei.

El fallecido líder iraní “será recordado como un destacado estadista que hizo una enorme contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas ruso-iraníes”, recalcó Putin.

China

El gobierno chino “condenó enérgicamente” la muerte de Jamenei.

La operación que mató a Jamenei fue “una grave violación de la soberanía y la seguridad de Irán, un atropello a los propósitos y principios de la Carta de la ONU y a las normas básicas de las relaciones internacionales”, señaló la Cancillería china en una nota.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo que es incierto lo que sucederá ahora tras el ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Foto: (NICOLAS TUCAT/AFP)

Unión Europea

La muerte de Jamenei marca “un momento determinante en la historia de Irán. Lo que viene después es incierto”, señaló en la red X la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Francia

“Jamenei era un dictador sanguinario que oprimió a su pueblo, humilló a las mujeres, a los jóvenes, a las minorías, y es todavía recientemente responsable de la muerte de miles de civiles en su país y en la región”, apuntó la portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon.

“Por tanto, no podemos sino satisfacernos de su desaparición”, remató.

Reino Unido

“Pocas personas llorarán” la muerte de Jamenei, aseguró el secretario británico de Defensa, John Healey, al considerar que “Irán y el régimen que dirigió durante tanto tiempo son una fuente de mal”.

“La preocupación ahora, por supuesto, es que este régimen está arremetiendo de forma cada vez más indiscriminada y extendida, y la gente estará realmente preocupada porque ya no se trata solo de objetivos militares”, agregó.

Turquía

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró que se siente “entristecido” por la muerte del guía supremo de Irán.

“Me sentí entristecido al saber el fallecimiento del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, a causa de los ataques” de ayer (sábado para el lector), dijo en un mensaje en X, donde expresó las “condolencias” hacia el pueblo de Irán.

Australia

La muerte del guía supremo iraní “no será llorada”, reaccionó el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Jamenei “fue responsable del programa nuclear y balístico del régimen, del apoyo prestado a grupos armados y de los brutales actos de violencia e intimidación cometidos contra su propio pueblo”, dijo Albanese.

Irak

El influyente dirigente chiita Muqtada al Sadr anunció tres días de luto en Irak. “Con profunda tristeza e inmenso dolor presentamos nuestras condolencias a todo el mundo islámico por el martirio del líder de la revolución islámica”, escribió en X.

Hamás

El grupo islamista palestino Hamás condenó un “crimen abominable” en un comunicado. Estados Unidos e Israel “tienen plena responsabilidad por esta agresión flagrante y este crimen atroz”, consideró.

Hijo del sah de Irán

“Con su muerte, la república islámica ha llegado de hecho a su fin y pronto será arrojada al basurero de la historia”, celebró en X el hijo del difunto sah de Irán, Reza Pahlavi.

Hezbolá

El grupo armado libanés proiraní Hezbolá “enfrentará la agresión” estadounidense-israelí que costó la vida a Jamenei, afirmó el domingo en un comunicado Naim Qasem, líder de esa organización.

“Cumpliremos con nuestro deber enfrentando la agresión”, aseguró, y añadió que “sean cuales sean los sacrificios”.