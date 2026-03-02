El Mundo

Israel vuelve a bombardear Líbano y deja 31 muertos

Israel ha continuado atacando a Hezbolá pese al cese al fuego que empezó en noviembre de 2024, y acusa al grupo de rearmarse.

Por AFP
Columnas de humo se elevan tras bombardeos israelíes sobre los suburbios del sur de Beirut el 2 de marzo de 2026. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se extendió ese día por Oriente Medio.
Columnas de humo se elevan tras bombardeos israelíes sobre los suburbios del sur de Beirut el 2 de marzo de 2026. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se extendió ese día por Oriente Medio. (IBRAHIM AMRO/AFP)







