Israel atacó un campo de refugiados palestinos en Líbano

El ejército israelí atacó este viernes el campo de refugiados palestinos de Ain el Helweh, en el sur del Líbano.

Por AFP
Pese a la tregua de noviembre de 2024 que buscaba poner fin a más de un año de hostilidades entre Israel y Hezbollah, Israel ha mantenido ataques regulares sobre Líbano, generalmente afirmando que apunta contra el grupo respaldado por Irán.
Pese a la tregua de noviembre de 2024 que buscaba poner fin a más de un año de hostilidades entre Israel y Hezbollah, Israel ha mantenido ataques regulares sobre Líbano, generalmente afirmando que apunta contra el grupo respaldado por Irán. (JOSEPH EID/AFP)







