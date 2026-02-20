Israel atacó un campo de refugiados palestinos en Líbano

Pese a la tregua de noviembre de 2024 que buscaba poner fin a más de un año de hostilidades entre Israel y Hezbollah, Israel ha mantenido ataques regulares sobre Líbano, generalmente afirmando que apunta contra el grupo respaldado por Irán.

Beirut, Líbano. El ejército israelí atacó este viernes el campo de refugiados palestinos de Ain el Helweh, en el sur del Líbano, afirmaron medios estatales libaneses, aunque Israel afirmó que se trató de un “centro de mando” del movimiento islamista palestino Hamás.

La Agencia Nacional de Noticias (ANI) oficial informó que un dron israelí atacó un barrio del campo de refugiados, sin informar inicialmente de víctimas.

En tanto, el ejército israelí afirmó que atacó “un centro de mando de Hamás desde el que operaban terroristas”.

Israel ha mantenido ataques contra posiciones en el Líbano a pesar del alto el fuego de 2024 que buscaba detener más de un año de hostilidades con el grupo libanés Hezbolá.

Israel también ha atacado objetivos de Hamás, incluyendo una incursión en el mismo campo de refugiados de Ain al Helweh en noviembre pasado, que causó la muerte de 13 personas.