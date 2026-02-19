Netanyahu pone condiciones a reconstrucción de Gaza

"Israel no permitirá que nos impongan un Estado terrorista. No cometeremos un suicidio nacional porque no tengan las agallas para enfrentarse a los medios hostiles y a las turbas antisemitas que exigen la sangre de Israel", declaró.

Jerusalén, Indefinido. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves que no habrá reconstrucción de Gaza, devastada por la guerra, sin el desarme del grupo islamista palestino Hamás, coincidiendo con la reunión inaugural de la “Junta de Paz” en Washington.

“Hemos acordado con nuestro aliado, Estados Unidos, que no habrá reconstrucción de Gaza antes de la desmilitarización de Gaza”, afirmó Netanyahu en un discurso televisado durante una ceremonia militar.

Unos veinte dirigentes mundiales y altos cargos han viajado a Washington para la reunión de la “Junta de Paz”, creada después de que Estados Unidos, Catar y Egipto negociaran en octubre un alto el fuego entre Israel y Hamás para detener dos años de guerra en Gaza.

A pesar de que esta tregua se ha violado en reiteradas ocasiones, Estados Unidos anunció a mediados de enero el paso a la segunda fase del plan del presidente Donald Trump, destinado a poner fin definitivamente a la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

La segunda fase incluye, entre otras cosas, el desarme de Hamás y la retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza.

Pero el movimiento islamista, que tomó el poder en Gaza en 2007, considera su desarme una línea roja pese a no excluir la posibilidad de entregar las armas a una futura autoridad en manos de los palestinos.

La gran mayoría de la infraestructura pública y privada de Gaza ha sido destruida tras más de dos años de bombardeo. Cerca de dos millones de palestinos residían en el enclave al inicio de conflicto.