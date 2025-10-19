Revista Dominical

¿Quién reconstruirá Gaza? El costo humano, económico y ecológico de la destrucción de Palestina

Firmado un acuerdo de paz, urge la reconstrucción de la Franja de Gaza, casi sin infraestructura, con suelos y agua contaminados, y una situación política incierta.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Palestinians carry belongings amidst building rubble in a ruined neighbourhood of Gaza's southern city of Rafah on January 20, 2025, as residents return following a ceasefire deal a day earlier between Israel and the Palestinian Hamas group. (Photo by BASHAR TALEB / AFP)
La mayoría de áreas residenciales de Gaza, como este barrio de Rafah, fueron arrasadas por el bombardeo de Israel. (BASHAR TALEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelPalestinaGazaGuerra Israel-Hamásplan de paz
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.