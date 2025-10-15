Israel devuelve otros 45 cuerpos palestinos a Gaza tras acuerdo: debe entregar 15 por cada israelí

Trabajadores de la morgue descargan los cuerpos de palestinos que habían estado bajo custodia israelí, tras ser transportados en vehículos de la Media Luna Roja y camiones refrigerados, al hospital Nasser de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de octubre de 2025.

Jan Yunis, Territorios Palestinos. Israel devolvió el miércoles a Gaza los restos de 45 palestinos, lo que eleva el número total entregado a 90 personas, informó el ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamás.

Periodistas de la AFP, de otra parte, vieron a trabajadores de la morgue descargando camiones frigoríficos, aparcados junto a vehículos de la Cruz Roja en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

En virtud del acuerdo de alto al fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, Israel debe entregar los cuerpos de 15 palestinos por cada israelí fallecido que Hamás le devuelva.

El lunes, Hamás entregó los restos de tres rehenes israelíes y uno nepalí para ser repatriado, y el martes otros tres israelíes y un cuerpo aún sin identificar que, según el ejército, no era de ninguna de las personas que figuraban en la lista de rehenes fallecidos.

El acuerdo también permitió el regreso a casa de los últimos 20 rehenes vivos que seguían cautivos en Gaza, a cambio de la liberación de casi 2.000 prisioneros palestinos de las cárceles israelíes, así como el cese de los combates y los bombardeos.

Los restos de otros 20 rehenes aún permanecen en Gaza, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está sometido a presiones internas para que vincule el ingreso de ayuda humanitaria a la franja a la devolución de los cuerpos.

Itamar Ben Gvir, ministro israelí de Seguridad Nacional, de extrema derecha, amenazó con cortar los suministros a Gaza si Hamás no devuelve los restos de los soldados que aún se encuentran en el territorio palestino.

El miércoles, un paso fronterizo vital entre Gaza y Egipto permaneció cerrado a pesar de los informes de que podía reabrirse para permitir el acceso de convoyes de ayuda.