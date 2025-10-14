El Mundo

¿Se acabó el cese al fuego? Ejército israelí mató a seis palestinos cerca de la nueva ‘línea amarilla’ en Gaza

Seis palestinos murieron en Gaza tras incidentes con las fuerzas israelíes durante la tregua impulsada por Donald Trump, según la Defensa Civil de Gaza.

Por AFP
Palestinos se dirigen a la ciudad de Gaza a través del llamado "corredor Netzarim" desde Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, este 11 de octubre de 2025. Fotografía:
Palestinos se dirigen a la ciudad de Gaza a través del llamado "corredor Netzarim" desde Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, este 11 de octubre de 2025. Fotografía: (EYAD BABA/AFP)







