Israel proclama su victoria sobre Hamás antes de la liberación de rehenes en Gaza

Ayuda humanitaria comenzó a ingresar a Gaza durante tercer día del alto el fuego, aunque se reportaron saqueos de camiones en zonas del sur

Por AFP
Palestinos reciben paquetes de alimentos tras la entrada de camiones de ayuda desde el cruce de Karem Abu Salem, en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, este 12 de octubre, mientras se mantiene el alto el fuego entre Israel y las facciones palestinas en el territorio asediado. Fotografía:
Palestinos reciben paquetes de alimentos tras la entrada de camiones de ayuda desde el cruce de Karem Abu Salem, en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, este 12 de octubre, mientras se mantiene el alto el fuego entre Israel y las facciones palestinas en el territorio asediado. Fotografía: (OMAR AL-QATTAA/AFP)







Israel Hamás 2025Rehenes en GazaAlto el fuego GazaPlan de paz Trump
