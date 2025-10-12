Israel proclama su victoria sobre Hamás antes de la liberación de rehenes en Gaza

Palestinos reciben paquetes de alimentos tras la entrada de camiones de ayuda desde el cruce de Karem Abu Salem, en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, este 12 de octubre, mientras se mantiene el alto el fuego entre Israel y las facciones palestinas en el territorio asediado. Fotografía:

Jerusalén. Israel declaró este domingo su victoria en la guerra contra Hamás, en vísperas de la liberación prevista para el lunes de los rehenes israelíes que permanecen cautivos en Gaza desde hace dos años. El hecho marca un paso decisivo dentro del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Trump anunció que la guerra “terminó” antes de emprender viaje hacia Medio Oriente en el Air Force One, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el jefe de la CIA, John Ratcliffe.

El mandatario tiene previsto realizar una visita de pocas horas a Israel y luego copresidir, junto con el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi, la Cumbre Internacional por la Paz en Gaza, que se celebrará este lunes en Sharm el Sheij, Egipto.

El acuerdo de tregua, vigente desde el viernes, contempla un intercambio de los últimos rehenes israelíes —20 con vida y 28 fallecidos— por unos 2.000 prisioneros palestinos, incluidos 250 detenidos por motivos de seguridad nacional.

No obstante, fuentes militares israelíes anticiparon que no todos los cuerpos de los rehenes muertos serán devueltos durante el primer día del canje.

En un discurso emotivo, el primer ministro Benjamin Netanyahu celebró las “enormes victorias” logradas por Israel, aunque advirtió que “la lucha no ha terminado”. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, atribuyó el resultado a la “presión militar combinada con medidas diplomáticas”.

Por su parte, Hamás insiste en incluir en la lista de liberaciones a siete dirigentes palestinos, entre ellos Marwan Barghuti y Ahmad Saadat, algo que Israel ha rechazado. Dos fuentes del movimiento aseguraron a AFP que “todos los preparativos para entregar a los rehenes vivos están completos”.

La cumbre en Egipto contará con la presencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y de líderes de más de 20 países, incluidos los mandatarios de Reino Unido, Francia, España, Italia y Turquía. Israel no enviará representantes oficiales y Hamás tampoco participará directamente, al actuar por medio de Catar y Egipto.

Ayuda humanitaria

Mientras tanto, en Gaza, la ayuda humanitaria comenzó a ingresar durante el tercer día del alto el fuego, aunque se reportaron saqueos de camiones en zonas del sur. Muchos desplazados han regresado a sus hogares destruidos.

Los mediadores internacionales enfrentan ahora el reto de garantizar una tregua duradera que lleve a Hamás a deponer las armas y aceptar una fase de transición política. Según fuentes diplomáticas, el plan contempla la retirada parcial de las tropas israelíes y la creación de una fuerza multinacional supervisada por Estados Unidos.

La guerra en Gaza comenzó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos en Israel.

En respuesta, la ofensiva israelí causó más de 67.800 fallecidos en el enclave palestino, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, consideradas creíbles por la ONU.