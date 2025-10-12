El Mundo

Netanyahu dice que Israel logró ‘enormes victorias’ en la guerra en Gaza, pero advierte que ‘la lucha no ha terminado’

Netanyahu habló en vísperas del esperado retorno el lunes de los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023

Por AFP
Benjamin Netanyahu lamenta el ataque de Hamás del 7 de octubre, sin admitir responsabilidad por fallas de seguridad en la peor agresión sufrida por Israel en su territorio.
"... en todos los lugares donde combatimos, obtuvimos la victoria, pero al mismo tiempo, debo decirles que la lucha no ha terminado”, afirmó el primer ministro en un discurso al país. (NAAMA GRYNBAUM/AFP)







