Donald Trump dice que ‘la guerra terminó’ en Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo 12 de octubre que la guerra en Gaza “terminó” mientras se dirigía a Israel y Egipto para celebrar un acuerdo de cese el fuego y de liberación de rehenes.

“La guerra terminó ¿De acuerdo? ¿Lo entienden?”, dijo Trump a periodistas cuando le preguntaron si estaba seguro de que el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás había terminado.