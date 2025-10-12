El Mundo

Donald Trump dice que ‘la guerra terminó’ en Gaza

“La guerra terminó ¿De acuerdo? ¿Lo entienden?”, dijo Trump a periodistas cuando le preguntaron si estaba seguro de que el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás había terminado

EscucharEscuchar
Por AFP
Trump aseguró que la medida busca proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos frente a las “acciones agresivas” del gobierno chino. (AFP)
El presidente estadounidense dijo este 12 de octubre que la guerra en Gaza “terminó”. (SAUL LOEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpGuerra en Gaza
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.