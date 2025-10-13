El Mundo

Así se vivió en Israel el regreso de los rehenes de Hamás

Miles celebran en Tel Aviv la liberación de los últimos rehenes israelíes en Gaza, tras más de dos años de cautiverio y guerra con Hamás.

Por AFP
Personal hospitalario palestino y simpatizantes dan la bienvenida al Dr. Ahmad Mhanna, director del Hospital Al-Awda, en el norte de Gaza. Fue detenido por las fuerzas israelíes el 18 de diciembre de 2023, tras su liberación y llegada al hospital Nasser de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 13 de octubre de 2025.
Personal hospitalario palestino y simpatizantes dan la bienvenida al Dr. Ahmad Mhanna, director del Hospital Al-Awda, en el norte de Gaza. Fue detenido por las fuerzas israelíes el 18 de diciembre de 2023, tras su liberación y llegada al hospital Nasser de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 13 de octubre de 2025.







