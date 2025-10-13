Hamás libera a últimos 20 rehenes israelíes vivos en Gaza

El rehén israelí liberado, Guy Gilboa Dalal, saluda a los simpatizantes a su llegada al Hospital Beilinson del Centro Médico Rabin en Petah Tikva, en el centro de Israel, este 13 de octubre. Israel informó que él y otros 19 rehenes vivos, liberados por Hamás, llegaron al país en helicóptero.

Tel Aviv / Territorios Palestinos. El movimiento islamista Hamás liberó este lunes a los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida después de ser retenidos desde 2023 en la Franja de Gaza, en el cuarto día del alto el fuego entre ambas partes.

La noticia desató una ola de júbilo en Tel Aviv, donde miles de personas se congregaron para celebrar el regreso de los cautivos.

Las autoridades israelíes confirmaron que un primer grupo de siete rehenes fue entregado durante la mañana en Israel (1 a.m. en Costa Rica) a la Cruz Roja, que los trasladó al ejército israelí. Horas más tarde, otros 13 rehenes fueron liberados y recibidos también por las fuerzas militares.

“Hemos estado esperando 738 días para decir esto: bienvenidos a casa”, publicó el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores en la red X. Los veinte liberados habían sido capturados durante el mortal ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, hecho que desencadenó la guerra en Gaza.

En paralelo, varios autobuses partieron este lunes de la prisión israelí de Ofer, en Cisjordania ocupada, con detenidos palestinos incluidos en el intercambio previsto en el acuerdo de tregua.

Su excarcelación forma parte del pacto alcanzado entre Israel y Hamás con mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos.

LEA MÁS: Alto el fuego en Gaza: los países que lo impulsaron y los intereses que los mueven

En Tel Aviv, la multitud reunida en la llamada “Plaza de los Rehenes” estalló en vítores, abrazos y lágrimas.

“Es un día hermoso, que esperábamos desde hace dos años”, dijo Ronny Edry, un profesor de 54 años, quien reconoció que la alegría está marcada por “la tristeza por aquellos que no vuelven y los casi 2.000 muertos de la guerra”.

Cumbre internacional sobre Gaza

La liberación coincidió con la llegada del presidente estadounidense Donald Trump a Tel Aviv, donde fue recibido por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Ambos participarán este lunes en la Cumbre sobre Gaza, convocada en el balneario egipcio de Sharm el Sheij junto al presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi y otros líderes mundiales.

El plan de paz impulsado por Washington contempla el intercambio de 48 rehenes (20 vivos y 28 fallecidos) por cerca de 2.000 prisioneros palestinos.

Además, prevé una segunda fase en la que Hamás será excluido de la administración de Gaza, bajo la creación de un comité tecnocrático palestino supervisado por un organismo internacional de transición dirigido por Trump.

Durante el vuelo hacia Israel, el mandatario estadounidense declaró que “la guerra terminó”. Netanyahu, en cambio, afirmó que su país alcanzó “enormes victorias” contra Hamás, aunque advirtió que “la lucha no ha terminado”.

Según fuentes diplomáticas, el acuerdo de alto el fuego será firmado por Estados Unidos, Egipto, Catar y posiblemente Turquía. Ni Hamás ni altos funcionarios israelíes asistirán a la cumbre; en representación palestina participará el presidente Mahmud Abás.

Mientras tanto, camiones con ayuda humanitaria comenzaron a ingresar al enclave, aunque varios fueron saqueados en el sur de la Franja, según reportes desde Jan Yunis.

Numerosos desplazados retornan poco a poco a lo que queda de sus viviendas.

“Mis ojos buscaban los puntos de referencia que había perdido, pero nada parecía igual”, relató Fatima Salem, de 38 años. En los mercados, los precios de productos básicos bajaron tras la promesa israelí de aliviar el bloqueo al territorio.

La guerra dejó 1.219 muertos en Israel —en su mayoría civiles— y más de 67.800 palestinos fallecidos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza bajo el control de Hamas, consideradas creíbles por Naciones Unidas.