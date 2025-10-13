El Mundo

Hamás libera a últimos 20 rehenes israelíes vivos en Gaza

Israel también liberó a prisioneros palestinos en medio de una tregua que marca el fin de la guerra iniciada el 7 octubre de 2023

Por AFP
El rehén israelí liberado, Guy Gilboa Dalal, saluda a los simpatizantes a su llegada al Hospital Beilinson del Centro Médico Rabin en Petah Tikva, en el centro de Israel, este 13 de octubre. Israel informó que él y otros 19 rehenes vivos, liberados por Hamás, llegaron al país en helicóptero. Fotografía:
El rehén israelí liberado, Guy Gilboa Dalal, saluda a los simpatizantes a su llegada al Hospital Beilinson del Centro Médico Rabin en Petah Tikva, en el centro de Israel, este 13 de octubre. Israel informó que él y otros 19 rehenes vivos, liberados por Hamás, llegaron al país en helicóptero. (MENAHEM KAHANA/AFP)







HamásRehenes israelíesGazaIsraelAlto el fuego
