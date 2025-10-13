El Mundo

Presidente libanés afirma que es “necesario negociar” con Israel, país con el que continúa en guerra

La declaración del líder libanés se da luego de que entrara en vigor el viernes el alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, negociado por Estados Unidos tras dos años de guerra

EscucharEscuchar
Por AFP
Lebanese President Joseph Aoun.
“Hoy en día, el ambiente general es de compromiso, y es necesario negociar”, dij el presidente de Líbano, Joseph Aoun. (Foto: ANWAR AMRO / AFP) (ANWAR AMRO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.