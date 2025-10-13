El Mundo

Hamás entrega a Israel los cuerpos de cuatro rehenes muertos

El ejército israelí confirmó que Hamás entregó los cuerpos de cuatro rehenes muertos en Gaza como parte del acuerdo de cese al fuego con mediación estadounidense.

Por AFP
Personas portan flores y banderas israelíes a la llegada de vehículos que transportan los cuerpos de cuatro rehenes entregados tras un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros entre Israel y facciones palestinas en Gaza, frente al Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv el 13 de octubre de 2025.
Personas portan flores y banderas israelíes a la llegada de vehículos que transportan los cuerpos de cuatro rehenes entregados tras un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros entre Israel y facciones palestinas en Gaza, frente al Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv el 13 de octubre de 2025. (JALAA MAREY/AFP)







