Israel bombardea cuatro localidades de Líbano

350 personas han muerto por los ataques del ejército israelí en Líbano desde agosto del 2024. Lea sobre lo sucedido.

Por AFP
Esta imagen extraída de un video de AFPTV, tomada el 5 de enero de 2026, muestra un ataque israelí contra la aldea de Kfar Hatta, en el sur del Líbano.
Esta imagen extraída de un video de AFPTV, tomada el 5 de enero de 2026, muestra un ataque israelí contra la aldea de Kfar Hatta, en el sur del Líbano. (-/AFP)







