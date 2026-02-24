Editorial

Editorial: Cuatro años de heroica resistencia ucraniana

Ucrania ha resistido con heroísmo, y gracias a la solidaridad de sus aliados, los ataques injustificados, inaceptables y asimétricos de Rusia, pero hoy se enfrenta, además, a la ambivalencia del gobierno estadounidense. Putin también persigue otro fin: debilitar la unidad, capacidad y voluntad defensiva de Europa. Por eso, está claro que el respaldo democrático global a Kiev debe sostenerse

Por La Nación
Destrucción por la guerra en Ucrania: 4 años de guerra se cumplen este 24 de febrero de 2026
Este martes 24 de febrero de 2026, Ucrania cumple cuatro largos años de estar bajo el asedio de la violencia rusa. (Imagen de Shutterstock creada con fotos reales e intervención de IA/Imagen de Shutterstock creada con fotos reales e intervención de IA)







