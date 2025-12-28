El Mundo

Reunión Trump-Zelenski: el estadounidense asegura que Ucrania tendrá garantías de seguridad si prospera plan para terminar guerra con Rusia

El encuentro en Florida se dio mientras Estados Unidos impulsa gestiones para poner fin a la guerra con Rusia, con contactos previos y posteriores entre Washington, Kiev y Moscú

EscucharEscuchar
Por AFP y Sebastián Sánchez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrumpZelenskyEstados Unidosguerra Ucrania-RusiaPutin
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.