Trump tuvo una llamada ‘productiva’ con Putin antes de una reunión clave con otro líder

El presidente estadounidense habló con su homólogo ruso horas antes de recibir en Florida a un mandatario que busca aval para un plan de paz.

Por AFP y Sebastián Sánchez
(COMBO) Esta combinación de imágenes creada el 19 de mayo de 2025 muestra al presidente Donald Trump (izquierda) hablando por teléfono el 28 de enero de 2017 en Washington, y al presidente de Rusia, Vladimir Putin (derecha), hablando por teléfono en Moscú el 27 de diciembre de 2023. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá una llamada telefónica con el ruso Vladimir Putin el 19 de mayo de 2025 como parte de su prolongado esfuerzo por poner fin a la guerra iniciada por la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022. (Foto de Drew ANGERER y Gavriil GRIGOROV / diversas fuentes / AFP)
Trump dice que tuvo una llamada telefónica "productiva" con Putin antes de la reunión con Zelenski. (DREW ANGERER GAVRIIL GRIGOROV/AFP)







AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

