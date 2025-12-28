El Mundo

Zelenski busca el aval de Trump para frenar la guerra, aunque sin Rusia

La reunión en Mar-a-Lago será el primer cara a cara entre ambos desde octubre y se realizará horas después de uno de los ataques rusos más intensos contra la capital ucraniana.

EscucharEscuchar
Por AFP y Sebastián Sánchez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a su llegada a la Casa Blanca, en Washington, D.C., para una reunión el 17 de octubre de 2025.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a su llegada a la Casa Blanca, en Washington, D.C., para una reunión el 17 de octubre de 2025. (TOM BRENNER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Zelenskyguerra Rusia-UcraniaEstados UnidosPutinTrump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.