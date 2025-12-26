Donald Trump condiciona apoyo a Ucrania en negociaciones con Rusia: ‘Zelenski no tiene nada hasta que yo lo apruebe’

Donald Trump recibirá a Volodimir Zelenski en Florida para discutir el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump advirtió el viernes antes de recibir a su homólogo ucraniano en Estados Unidos que en las negociaciones sobre el conflicto con Rusia no hay nada asegurado hasta que él dé su visto bueno.

Está previsto que Volodimir Zelenski se reúna con Trump el domingo en Florida.

“Él (Zelenski) no tiene nada hasta que yo lo apruebe”, dijo Trump al medio estadounidense Politico.

“Veremos con qué llega”, afirmó y agregó: “Creo que saldrá bien con él. Creo que irá bien con (el presidente ruso Vladimir) Putin”.

Trump, que está intensificando sus esfuerzos de mediación, afirmó que que espera hablar con el líder ruso “pronto”.

Se espera que Zelenski viaje el domingo hasta la residencia de Trump en Mar-a-Lago, donde el presidente estadounidense pasa la Navidad y el fin de año.

Zelenski buscará discutir la cuestión territorial, asunto espinoso de la negociación para poner fin al conflicto con Rusia.

La reunión se dará días después de que el presidente ucraniano revelara los detalles de la versión más reciente del plan de paz de Estados Unidos, revisado tras las conversaciones con Ucrania.

Este nuevo documento de 20 puntos propone un congelamiento del frente sin ofrecer una solución inmediata a las cuestiones territoriales y abandona dos demandas clave de Moscú: la retirada de las tropas ucranianas de la región de Donbás y un compromiso jurídicamente vinculante de Ucrania de no entrar en la OTAN.

Rusia acusó a Kiev de querer “torpedear” las negociaciones.