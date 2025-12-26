El Mundo

Trump y Zelenski se verán en Florida para discutir un plan de paz con Rusia

“El encuentro está previsto el domingo”, indicó un asesor de Zelenski

Por AFP
Donald Trump , presidente de estados Unidos, y Volodimir Zelenski, de Ucrania, tuvieron un acalorado intercambio en la Casa Blanca
"El encuentro (con Donald Trump) está previsto el domingo", indicó un asesor de Zelenski. (SAUL LOEB / AFP /SAUL LOEB / AFP)







Donald TrumpVolodimir ZelenskiEstados UnidosUcraniaRusia
