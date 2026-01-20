El Mundo

Basta de ‘adular’ a Trump, aconseja exjefe de la OTAN

“Es el futuro de la OTAN y el futuro del orden mundial lo que está en juego”, dice Anders Figh Rasmussen.

Por AFP
Jens Kjeldsen, carpintero y exjuez de Groenlandia, camina de un lado a otro con banderas de Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia (Reino de Dinamarca) mientras protesta frente a la cabaña de madera del consulado de Estados Unidos en Nuuk, Groenlandia.
Jens Kjeldsen, carpintero y exjuez de Groenlandia, camina de un lado a otro con banderas de Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia (Reino de Dinamarca) mientras protesta frente a la cabaña de madera del consulado de Estados Unidos en Nuuk, Groenlandia. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)







OTANUnión EuropeaDonald TrumpEstados UnidosGroenlandiaAnders Fogh Rasmussen
