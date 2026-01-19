El Mundo

Trump propone un ‘Consejo de Paz’ global con cuotas de $1.000 millones y el poder concentrado en él

Donald Trump impulsa un nuevo “Consejo de Paz” internacional que exige pagos de hasta 1.000 millones de dólares por país, concentra amplios poderes en la presidencia y desafía el papel de la ONU.

Por AFP
La nueva Estrategia Nacional de Seguridad de EE. UU. prioriza América Latina y endurece la política migratoria bajo la administración Trump. Trump saluda al retirarse del escenario durante la ceremonia de firma de un acuerdo de paz con el presidente de Ruanda, Paul Kagame, y el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi en Washington este 4 de diciembre. Fotografía:
Donald Trump será el único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar, y tendrá la última palabra en las votaciones. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







