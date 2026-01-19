Trump propone un ‘Consejo de Paz’ global con cuotas de $1.000 millones y el poder concentrado en él

Donald Trump será el único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar, y tendrá la última palabra en las votaciones.

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere que los países que integren su “Consejo de Paz” paguen $1.000 millones por un lugar en ese organismo, que se arroga la misión de “promover la estabilidad” en el mundo, según los “estatutos” obtenidos este lunes por AFP.

La Casa Blanca ha solicitado a varios líderes mundiales que se sienten en esa junta, presidida por el propio Trump, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el primer ministro canadiense Mark Carney.

Los países miembros -representados por su jefe de Estado o de gobierno- podrían unirse por tres años, o por más tiempo si pagaran más de $1.000 millones en efectivo dentro del primer año, dice la carta fundacional.

¿Qué es?

“El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos”, afirma el preámbulo de estos estatutos, enviados a una serie de países invitados.

El texto, de ocho páginas critica en este preámbulo “los muchos enfoques de paz” que “institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante”, en una alusión clara a Naciones Unidas.

Igualmente, destaca que es necesario contar con “una organización de paz internacional más ágil y eficaz”.

Trump será “el presidente inaugural del Consejo de Paz”, con poderes amplísimos, ya que será el único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar, y tendrá la última palabra en las votaciones.

Igualmente, podrá revocar la participación de un determinado país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.

Asimismo, tendrá “autoridad exclusiva” para “crear, modificar o disolver entidades subsidiarias” del Consejo de Paz, y será “la autoridad final en cuanto al significado, interpretación y aplicación” de los estatutos fundacionales.

“Cada Estado miembro ejercerá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Carta, renovable por el presidente. Esta membresía de tres años no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de 1.000 millones de dólares en efectivo al Consejo de Paz en el primer año de la entrada en vigor de esta Carta”, añade el documento.

El texto agrega que el Consejo de Paz “puede autorizar la creación de cuentas” bancarias para llevar a cabo su misión", sin precisar su ubicación.

Esta junta fue concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, devastada por dos años de guerra, pero su estatuto no parece limitar su función al territorio palestino ocupado.

La Casa Blanca dijo que habría un directorio principal, un comité palestino de tecnócratas destinado a gobernar Gaza y un segundo “consejo ejecutivo” que parece estar diseñado para desempeñar un papel más consultivo.

Críticas

La idea parece ir en contra de instituciones internacionales como las Naciones Unidas, al afirmar que este consejo debería tener “el valor de apartarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado”.

Trump ha criticado regularmente a las Naciones Unidas y anunció este mes que su país se retirará de 66 organizaciones y tratados internacionales, aproximadamente la mitad vinculados a la ONU.

El “Consejo de Paz” comenzó a tomar forma el sábado con invitaciones a los líderes de Egipto, Turquía, Argentina, Canadá o Brasil, a que se unieran.

Trump también nombró como miembros al secretario de Estado Marco Rubio, al exprimer ministro británico Tony Blair, a su principal negociador en materia de conflictos, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner.

Israel ha objetado la composición de un “consejo ejecutivo para Gaza” que operaría dentro del organismo general, y que incluye al ministro de Exteriores turco Hakan Fidan y al diplomático catarí Ali Al-Thawadi.