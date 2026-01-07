El Mundo

Trump ordena retirada de EE.UU. de 66 organizaciones internacionales

Donald Trump ordenó la salida de Estados Unidos de 31 entes vinculados a la ONU, sin especificar todavía cuáles son.

Por AFP y Redacción de La Nación
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retira tras pronunciar un discurso en el retiro de miembros del Partido Republicano (GOP) de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center, en Washington, D.C.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retira tras pronunciar un discurso en el retiro de miembros del Partido Republicano (GOP) de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center, en Washington, D.C. (MANDEL NGAN/AFP)







