Ucrania no está perdiendo la guerra, afirma Zelenski

A un día del cuarto aniversario de la invasión rusa, el presidente ucraniano sostuvo que su país “no está perdiendo la guerra”, reivindicó avances territoriales en el sur y rechazó ceder el Donbás en medio de las presiones de Estados Unidos y Moscú.

Por AFP
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el viernes que se reunirá este mes con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para presentarle un "plan de victoria" en la guerra Rusia. Foto: AFP
El presidente ucraniano, Volodimir Zelens aseguró ;´No pueden decir que estamos perdiendo la guerra´ (LEON NEAL/AFP)







