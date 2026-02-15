El Mundo

Unos 1.600 edificios de Kiev permanecen sin calefacción tras ataques rusos

Ataques rusos a infraestructura energética llegan en medio de temperatura extrema; Ucrania reivindicó ataque a terminal petrolera rusa

EscucharEscuchar
Por AFP
Una pareja y un niño en bicicleta pasean por la exposición al aire libre de equipo militar ruso destruido durante la invasión rusa de Ucrania en Kiev este 15 de febrero.
Una pareja y un niño en bicicleta pasean por la exposición al aire libre de equipo militar ruso destruido durante la invasión rusa de Ucrania en Kiev este 15 de febrero. (SERGEI SUPINSKY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kiev sin calefacciónAtaques rusosCrisis energética UcraniaGuerra en Ucrania
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.