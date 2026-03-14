El Mundo

Estados Unidos vuelve a izar su bandera en su embajada en Venezuela tras siete años de ruptura diplomática

El gesto marca el fin de siete años de ausencia oficial de la representación estadounidense en territorio venezolano.

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Por AFP
Fotomontaje que combina imágenes de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de las negociaciones energéticas y el repunte del precio del crudo.
Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela se restablecieron en marzo de 2026, luego de siete años de ruptura iniciada en 2019. (JUAN BARRETO MANDEL NGAN/AFP)







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