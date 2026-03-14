El Mundo

Venezuela amplía convenio gasífero con Repsol y Eni

Venezuela apuesta por aumentar gas para consumo interno y exportación.

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Por AFP
Delcy Rodríguez
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez asegura que la alianza con Repsol y Eni apunta a reforzar el suministro interno de gas y ampliar las exportaciones. (MARCELO GARCIA/AFP)







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