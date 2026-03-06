Estados Unidos y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), hablando junto al secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, durante una ceremonia de firma de documentos en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 5 de marzo de 2026.

Washington, Estados Unidos. Washington restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela, informó este jueves el Departamento de Estado, en una señal de deshielo tras el derrocamiento del expresidente Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero.

“Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

“Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”, añadió.