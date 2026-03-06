El Mundo

Estados Unidos y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas

Washington y Caracas retoman vínculos tras años de tensión.

Por AFP
la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), hablando junto al secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, durante una ceremonia de firma de documentos en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 5 de marzo de 2026.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), hablando junto al secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, durante una ceremonia de firma de documentos en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 5 de marzo de 2026. (ZURIMAR CAMPOS/AFP)







AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

