El Mundo

Diplomáticos de Estados Unidos viajan a Caracas para estudiar reapertura de embajada

Regreso de la embajada estadounidense sería un paso más en la normalización de relaciones diplomáticas.

EscucharEscuchar
Por AFP

Washington, Estados Unidos. Una fuente oficial confirma a la AFP que diplomáticos de Estados Unidos viajan a Caracas para estudiar la reapertura de la embajada.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpDelcy RodríguezVenezuelaEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.