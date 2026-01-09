Diplomáticos de Estados Unidos viajan a Caracas para estudiar reapertura de embajada

Washington, Estados Unidos. Una fuente oficial confirma a la AFP que diplomáticos de Estados Unidos viajan a Caracas para estudiar la reapertura de la embajada.

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el viernes a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, informó un funcionario bajo anonimato.

John McNamara, el principal diplomático estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal “viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial de una posible reanudación gradual de las operaciones”, dijo esa fuente.

Este movimiento diplomático es un paso más en la normalización de relaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta interina que asumió el poder tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Estados Unidos cerró su embajada en Caracas y los diplomáticos se marcharon en marzo de 2019, poco después de que Washington y varios de sus aliados europeos y latinoamericanos declararan ilegítimo a Maduro tras unas elecciones que, según observadores, estuvieron plagadas de irregularidades.

El 3 de enero, el presidente Donald Trump ordenó un ataque en Caracas en el que fuerzas estadounidenses derrocaron a Maduro y lo sacaron del país, junto a su esposa. Ambos enfrentan cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

Los diplomáticos consultados señalan que Estados Unidos aún no ha tomado una decisión formal de reabrir la embajada, a la espera de resolver cuestiones logísticas, pero que se está preparando para hacerlo en cuanto Trump dé luz verde.

Con el cierre de su legación en Caracas, Estados Unidos ha llevado a cabo sus operaciones para Venezuela desde la embajada en la vecina Colombia, aunque tampoco cuenta con un embajador plenipotenciario en Bogotá.

Noticia en desarrollo...