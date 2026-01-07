Casa Blanca dice que las decisiones de Venezuela serán ‘dictadas’ por Estados Unidos

Un hombre que lleva una mascarilla camina frente a un mural que representa una bomba petrolera y la bandera venezolana en una calle de Caracas, el 26 de mayo de 2022.

Washington, Estados Unidos. Las decisiones que tome el nuevo gobierno venezolano serán “dictadas” por Estados Unidos, aseguró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Obviamente, en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela”, declaró en rueda de prensa.

“Así que seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América” añadió.

En la Casa Blanca aseguran que las decisiones sobre Venezuela serán "dictadas" por Estados Unidos

Reunión con petroleras

El presidente Donald Trump recibirá a los jefes de petroleras estadounidenses el viernes para discutir sobre las perspectivas de negocio en Venezuela, afirmó Leavitt.

“La reunión es el viernes, para discutir obviamente sobre la inmensa oportunidad que tienen ante sí estas empresas petroleras”, declaró Leavitt.

Fuerzas estadounidenses derrocaron al presidente Nicolás Maduro y se lo llevaron a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico. Washington ha exigido al nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas.

Este miércoles, en una reunión con el sector energético convocada por Goldman Sachs, el secretario de Energía, Crhis Wright, afirmó que Washington comercializará de forma indefinida el petróleo venezolano tras el anuncio de Trump sobre envíos de crudo.

El plan ha recibido críticas de políticos demócratas. El senador Chris Murphy, al salir de una sesión informativa con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth, reclamó: “Este es un plan demencial. Están proponiendo robar el petróleo de Venezuela a punta de pistola de manera permanente y usar ese poder para gobernar el país”.

Por su parte, el congresista republicano Thomas Massie, cuestionó a Trump: “Dijo que pondríamos a Estados Unidos primero y que no habría cambios de régimen ni intervenciones, pero eso es lo que está ocurriendo… Está haciendo exactamente las cosas que le harían perder la mayoría. Está provocando el desencanto de su base”.