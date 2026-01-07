Estados Unidos controlará ‘indefinidamente’ las ventas de petróleo venezolano

"De ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”. (La Nación/La Nación)

Washington, Estados Unidos. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo este miércoles que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente” de ahora en adelante, un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano.

“Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, afirmó Wright en un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami.