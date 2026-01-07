Trump dice que Venezuela ‘entregará’ hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que el gobierno interino de Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que los ingresos serán “controlados” por él, aunque en su país solo el Congreso puede aprobar el presupuesto nacional.

“Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos (...), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”.

El presidente de Estados Unidos ha señalado que su mayor interés en Venezuela es recuperar el petróleo “robado”, en referencia a que el exmandatario venezolano Hugo Chávez expropió a grandes petroleras estadounidenses.

Tras la captura de Maduro en suelo sudamericano, Trump descartó elecciones pronto y dijo que estaría al mando de ese país. Aunque, ayer 5 de enero, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela y aseguró que ningún ‘agente externo’ gobierna Venezuela.