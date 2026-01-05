‘No soy culpable, sigo siendo el presidente de mi país’: Nicolás Maduro comparece ante tribunal de Nueva York

Un convoy que se cree transportaba al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro salió del tribunal federal Daniel Patrick Moynihan en Estados Unidos, luego de que Maduro asistiera a su audiencia de imputación el 5 de enero de 2026 en Nueva York. (Photo by Bryan R. SMITH / AFP)

Nueva York, Estados Unidos. El exlíder venezolano Nicolás Maduro se declaró no culpable este lunes ante un tribunal de Nueva York, donde es juzgado principalmente por delitos de narcotráfico.

Ante el juez, Maduro, de 63 años, afirmó que sigue siendo el “presidente” de Venezuela y que fue detenido en su casa en Caracas. Está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69 años y que también se declaró no culpable.

Flores es acusada de presuntamente aceptar “cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela” en 2007, según informó CNN.

Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

En la nueva acta de inculpación encuentran también el hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

La audiencia judicial coincide este lunes con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, que manifestó su apoyo a Maduro, y con una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

“¡Vamos Nico!”, gritaron los diputados de la mayoría chavista al ingresar al Parlamento, al tiempo que aplaudieron al hijo de Maduro, también legislador.

“Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso”, dijo el diputado Maduro Guerra, que brindó su “apoyo incondicional” a la presidente interina Delcy Rodríguez.

Nicolás Maduro se declaro no culpable de los cargos por los que se le acusan. (Shutterstock/Foto)

Visita consular

NBC News informó de que el juez Alvin Hellerstein, quien llevará el caso con Maduro y Flores, comunicó su derecho a reunirse con funcionarios consulares mientras están detenidos por cargos federales en Nueva York.

Al respecto, el exlíder venezolano comunicó al juez que le gustaría ejercer su derecho.

Además, el abogado de Maduro, Barry Pollack, externó que el venezolano no está buscando la liberación bajo fianza en este momento; no obstante, podrían solicitarla más adelante.

Maduro seguirá en prisión en Nueva York y comparecerá de nuevo el 17 de marzo ante la justicia estadounidense, ordenó este lunes el juez Hellerstein, tras la primera audiencia contra el exmandatario.