Tras captura de Maduro, venezolanos en el exilio dudan de un pronto regreso

Aunque hubo júbilo inicial, la diáspora venezolana mantiene cautela ante la falta de una transición clara y la permanencia de altos funcionarios del chavismo.

Por AFP
Personas participan en un servicio de oración especial en respuesta a la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro en la parroquia de Santo Tomás de Aquino en Boston, Massachusetts, este 4 de enero. Fotografía:
“En Venezuela no ha habido un cambio de régimen. En Venezuela no hay transición”. (JOSEPH PREZIOSO/AFP)







