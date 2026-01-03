Donald Trump dice que María Corina Machado ‘no tiene el apoyo o el respeto’ para gobernar Venezuela

Palm Beach, Estados Unidos. Donald Trump afirmó el sábado que la premio Nobel y líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, no cuenta “con el apoyo ni el respeto” necesarios para gobernar su país.

“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, declaró el presidente estadounidense en una conferencia de prensa en su residencia de Florida.

Preguntado sobre si había tenido contacto con la opositora, que ha apoyado la presión militar estadounidense durante meses, Trump contestó negativamente.

Machado celebra ‘libertad’

Más temprano, Machado afirmó que llegó la “hora de la libertad”, tras el ataque lanzado por Estados Unidos en varias zonas de Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Venezolanos, llegó la HORA DE LA LIBERTAD!”, expresó Machado en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. La dirigente se encuentra fuera de Venezuela desde que viajó a Oslo a recibir su Nobel en diciembre pasado.