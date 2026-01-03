‘Llegó la hora de la libertad’, dice María Corina Machado tras captura de Nicolás Maduro

María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela y premio Nobel de la Paz, afirmó este sábado 3 de enero que llegó la “hora de la libertad”, tras el ataque lanzado por Estados Unidos en varias zonas de Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Venezolanos, llegó la HORA DE LA LIBERTAD!”, expresó Machado en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. La dirigente se encuentra fuera de Venezuela desde que viajó a Oslo a recibir su Nobel en diciembre pasado.

En el mensaje, también indicó: “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS”.

“Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”, agregó.

Machado vivía en la clandestinidad en Venezuela tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024, que otorgaron un tercer mandato consecutivo al presidente Maduro.

La opositora, que estaba inhabilitada, sostiene que el chavismo le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia. Por esa razón, afirmó que él “debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

Tras el pronunciamiento de Machado, González Urrutia también envió un mensaje a los venezolanos por medio de la red social X. “Son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”, escribió.

Machado cerró su comunicado con un mensaje enfático: “VENEZUELA SERÁ LIBRE! Vamos de la mano de Dios, hasta el final”.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

La captura de Maduro

Fuerzas estadounidenses capturaron este sábado a Maduro y lo sacaron del país tras un “ataque a gran escala” que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo haber seguido como un “show televisivo”.

Tras una hora de intensos bombardeos en Caracas y varias regiones de Venezuela, Trump anunció que Maduro responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo.

El republicano advirtió que no permitirá que nadie de su círculo retome el poder.