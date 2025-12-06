El Mundo

María Corina Machado confirma viaje a Oslo para recibir su Premio Nobel

La líder opositora María Corina Machado acepta el Premio Nobel de la Paz en medio de amenazas de arresto del régimen de Maduro y tensiones militares en el Caribe

Por AFP
María Corina Machado obtuvo el Nobel de Paz 2025 y recibirá una suma millonaria por su lucha política en Venezuela.
La líder opositora María Corina Machado acepta el Premio Nobel de la Paz en medio de amenazas de arresto del régimen de Maduro y tensiones militares en el Caribe. (AFP/Canva)







María Corina MachadoPremio Nobel de la Paz
