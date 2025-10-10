Vea el emotivo momento en que María Corina Machado se enteró de que ganó el Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado (centro) con sus simpatizantes durante una protesta convocada por la oposición para que se reconociera la victoria electoral, en Caracas, el 17 de agosto de 2024. Fotografía:

Oslo, Noruega. “Estoy segura de que ganaremos”. La flamante nobel de la Paz, la opositora venezolana María Corina Machado, mostró optimismo y agradecimiento “en nombre del pueblo venezolano”, al conocer este viernes la noticia de su galardón.

La cuenta oficial de los galardones publicó el video de la llamada del secretario del Comité Nobel para informar a la política venezolana de su distinción minutos antes de hacer el anuncio público.

Durante la conversación, ocurrida a mitad de la noche en Venezuela, a Machado se la escucha muy emocionada. “Oh, Dios mío”, dice al principio en esta conversación en inglés.

El emotivo momento en que María Corina Machado se enteró de que ganó el Nobel de la Paz en una llamada

“No tengo palabras”, “me siento honorada, y muy agradecida en nombre del pueblo venezolano”, insiste la política a su interlocutor en Oslo, el secretario del Comité Noruego del Nobel en Oslo, Kristian Berg Harpviken.

Con la voz entrecortada y emocionada, Machado recibió la noticia al filo de las 5 a.m. hora local en Venezuela.

La dirigente vive en la clandestinidad desde la reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de 2024, denunciadas como fraudulentas por la oposición.

“Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, afirma Machado.

“Esto es un movimiento, un logro de toda la sociedad. Yo soy apenas una persona, y desde luego no lo merezco”, insiste.

“Usted se lo merece”, le responde Kristian Berg Harpviken. “Esto es un reconocimiento a usted, a lo que usted ha hecho”, insiste.

El comité noruego concedió el Nobel de la Paz a Machado por “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.