Vea el emotivo momento en que María Corina Machado se enteró de que ganó el Nobel de la Paz

Página de los premios Nobel publicó video de llamada en la cual líder opositora fue informada de galardón poco antes de hacerse público anuncio

Por AFP y Juan Fernando Lara Salas
La líder opositora venezolana María Corina Machado (centro) con sus simpatizantes durante una protesta convocada por la oposición para que se reconozca la victoria electoral, en Caracas, el 17 de agosto de 2024.
La líder opositora venezolana María Corina Machado (centro) con sus simpatizantes durante una protesta convocada por la oposición para que se reconociera la victoria electoral, en Caracas, el 17 de agosto de 2024. Fotografía: (JUAN BARRETO/AFP)







María Corina MachadoPremio Nobel de la PazVenezuela
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

