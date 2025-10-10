El Mundo

La opositora venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz

El Comité del Premio Nobel de la Paz destacó el trabajo de María Corina Machado para oponerse al régimen de Nicolás Maduro

Por AFP
La dirigente venezolana de oposición María Corina Machado se dirige a una multitud en esta imagen del 9 de enero de 2025 en Caracas. Machado vive actualmente en la clandestinidad y fue galardonada este 10 de octubre con el Premio Nobel de la Paz.
La dirigente venezolana de oposición María Corina Machado se dirige a una multitud en esta imagen del 9 de enero de 2025 en Caracas. Machado vive actualmente en la clandestinidad y fue galardonada este 10 de octubre con el Premio Nobel de la Paz. (PEDRO MATTEY/AFP)







Premio Nobel de la PazVenezuelaMaría Corina Machado
